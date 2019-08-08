Квартальнов считает, что изменение размеров площадки повлияло на игру с "Салаватом Юлаевым"

Главный тренер "Ак Барса" Дмитрий Квартальнов после победы над "Салаватом Юлаевым" (2:1) в матче Кубка президента Казахстана выразил мнение, что изменения в размерах площадки повлияли на игру, сообщает официальный сайт казанской команды.

"Игра поменялась, нам надо перестраиваться. Но это для всех так. Чуть-чуть другая игра, все быстрее, надо быть к этому готовым. Мы тренировались на большой площадке, смотрели матчи в Сочи – там хоккей чуть-чуть другой, чем здесь. Надо перестраиваться и делать это быстрее", – приводит слова Квартальнова пресс-служба "Ак Барса".

"Ак Барс" победил "Салават Юлаев" на турнире в Казахстане