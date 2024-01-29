Билялетдинов — о победе над «Барысом»: «Мы шли на результат»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Барыса» (3:1).

«Считаю, что у нас игра сложилась. Ребята хорошо отработали, хотя было сложно, особенно на последних минутах. Но ребята выстояли, играли самоотверженно, шайбу ловили на себя. Мы шли на результат. Я доволен ребятами, доволен результатом. Все меняется, сейчас хоккей сам по себе стал еще быстрее, чем в прошлых сезонах. Надо перестраиваться, надо уметь играть против быстрых команд, и тогда все будет нормально. Почему не играл Шипачев? У него небольшая травма», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт КХЛ.

«Ак Барс» набрал 68 очков в 56 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Барыса» 5-е поражение подряд. Команда с 44 баллами после 56 игр находится на 12-й строчке «Востока».