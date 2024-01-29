Билялетдинов — о победе над «Барысом»: «Мы шли на результат»
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Барыса» (3:1).
«Считаю, что у нас игра сложилась. Ребята хорошо отработали, хотя было сложно, особенно на последних минутах. Но ребята выстояли, играли самоотверженно, шайбу ловили на себя. Мы шли на результат. Я доволен ребятами, доволен результатом. Все меняется, сейчас хоккей сам по себе стал еще быстрее, чем в прошлых сезонах. Надо перестраиваться, надо уметь играть против быстрых команд, и тогда все будет нормально. Почему не играл Шипачев? У него небольшая травма», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт КХЛ.
«Ак Барс» набрал 68 очков в 56 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Барыса» 5-е поражение подряд. Команда с 44 баллами после 56 игр находится на 12-й строчке «Востока».
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|8
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|10
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|55
|17
|38
|41
|29.01
|12:00
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Амур – Металлург Мг
|- : -
|29.01
|12:30
|
Адмирал – Сал. Юлаев
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|
Спартак – Торпедо
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СКА – Локомотив
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Динамо М – Витязь
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Сочи – Куньлунь РС
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