Квартальнов о победе над «Ак Барсом»: «Понравилась наша целостность и игра в меньшинстве»
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Ак Барсом» (3:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Играли с хорошим соперником, ошибки были. Но понравилась наша целостность. Два раза оставались втроем против пятерых, да еще и против такой команды. Они умеют играть и забивать, может, такой день у них просто был сегодня, нам повезло. Мы довольны игрой в меньшинстве.
Почему мы так плохо начинаем и пропускаем голы. Я, наверное, скоро превращусь в попугая: все время говорю игрокам одно и то же. Мы очень много говорим, уделяем этому внимание. Но тут такая вещь — череда поражений, невроз у ребят, все в разном эмоциональном состоянии", — цитирует тренера пресс-служба КХЛ.
«Динамо» набрало 9 очков и поднялось на 9-е место «Запада». У «Ак Барса» — 14 очков и 3-е место «Востока».
В следующем матче «Динамо» дома сыграет с «Ладой» 30 сентября. «Ак Барс» отправится в гости к «Торпедо» 28-го числа.
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|2
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|6
|5
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|3
|14
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|Сал. Юлаев
|9
|5
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|3
|7
|9
|10
|Амур
|9
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|6
|8
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|Адмирал
|9
|2
|7
|6
|12
|Нефтехимик
|10
|2
|8
|6
|26.09
|19:00
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Витязь – Торпедо
|1 : 4
|26.09
|19:10
|
Динамо Мн – Ак Барс
|3 : 2
|26.09
|19:30
|
Спартак – Сочи
|2 : 3
|26.09
|19:30
|
ЦСКА – Северсталь
|1 : 2