Квартальнов одержал 500-ю победу в КХЛ
22:04
«Ак Барс» обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:0.
Главный тренер казанцев Дмитрийя Квартальнов стал первым в истории лиги тренером, одержавшим 500 побед.
У его ближайшего преследователя Олега Знарка 424 победы. По общему количеству матчей в КХЛ лидером является также Квартальнов — матч со «Спартаком» стал для специалиста 784-м.
За свою карьеру Квартальнов поработал с такими клубами как «Северсталь», «Сибирь», ЦСКА, «Локомотив» и «Ак Барс».
Для «Спартака» это поражение стало третьим подряд в регулярном чемпионате, команда идет на 8-м месте на Западе КХЛ. «Ак Барс» занимает 4-е место на Востоке.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю