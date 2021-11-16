Квартальнов одержал 500-ю победу в КХЛ

«Ак Барс» обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:0.

Главный тренер казанцев Дмитрийя Квартальнов стал первым в истории лиги тренером, одержавшим 500 побед.

500 ПОБЕД ?

Дмитрий Квартальнов стал первым тренером в КХЛ, который добрался до этой мощной отметки pic.twitter.com/bhLpYW8ml4 — ХК Ак Барс (@hcakbars) November 16, 2021

У его ближайшего преследователя Олега Знарка 424 победы. По общему количеству матчей в КХЛ лидером является также Квартальнов — матч со «Спартаком» стал для специалиста 784-м.

За свою карьеру Квартальнов поработал с такими клубами как «Северсталь», «Сибирь», ЦСКА, «Локомотив» и «Ак Барс».

Для «Спартака» это поражение стало третьим подряд в регулярном чемпионате, команда идет на 8-м месте на Западе КХЛ. «Ак Барс» занимает 4-е место на Востоке.