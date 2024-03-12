Кудашов — о встрече с «Трактором»: «У нас все здоровы, все готовы, будем воевать»
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поделился впечатлениями серии против минского «Динамо» (4-2).
— Минская команда очень сильная, их место в регулярке не соответствует качеству, — сказал Кудашов на пресс-конференции. — Мы понимали, что это будет очень сложная серия. Так все и произошло. Все игры держали до последнего, в том числе шестой матч. Все встречи упорные, было непонятно, кто выиграет. Думаю, накала и борьбы было достаточно.
— Чем удивил соперник?
— Ничем не удивил. Я уже говорил, что это сильная команда. Думаю, нам удалось победить за счет самоотдачи, самоотверженности. Первые игры, в которых мы победили, дали нам преимущество.
— Как оцените состояние Никиты Гусева?
— Мог забить, у него было пару моментов. А так молодец, справился.
— Какую ждете игру с «Трактором»?
— Команда однозначно недобрала очки в регулярке. Отмечу характер, комплектацию команды, болельщиков. Все у них есть. У нас все здоровы, все готовы, будем воевать.
Во втором раунде «Динамо» встретится с «Трактором». Первые встречи пройдут в Москве.
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|Куньлунь РС
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|48
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
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|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
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|
Авангард - Лада
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Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|12.03
|19:30
|
Динамо Мн – Динамо М
|1 : 3