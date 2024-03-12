Кудашов — о встрече с «Трактором»: «У нас все здоровы, все готовы, будем воевать»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поделился впечатлениями серии против минского «Динамо» (4-2).

— Минская команда очень сильная, их место в регулярке не соответствует качеству, — сказал Кудашов на пресс-конференции. — Мы понимали, что это будет очень сложная серия. Так все и произошло. Все игры держали до последнего, в том числе шестой матч. Все встречи упорные, было непонятно, кто выиграет. Думаю, накала и борьбы было достаточно.

— Чем удивил соперник?

— Ничем не удивил. Я уже говорил, что это сильная команда. Думаю, нам удалось победить за счет самоотдачи, самоотверженности. Первые игры, в которых мы победили, дали нам преимущество.

— Как оцените состояние Никиты Гусева?

— Мог забить, у него было пару моментов. А так молодец, справился.

— Какую ждете игру с «Трактором»?

— Команда однозначно недобрала очки в регулярке. Отмечу характер, комплектацию команды, болельщиков. Все у них есть. У нас все здоровы, все готовы, будем воевать.

Во втором раунде «Динамо» встретится с «Трактором». Первые встречи пройдут в Москве.