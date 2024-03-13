Кожевников: «Для меня главная сенсация — вылет Казани»
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников назвал вылет «Ак Барса» в первом раунде Кубка Гагарина главной сенсацией. Со счетом 1-4 казанская команда проиграла в серии «Автомобилисту».
«Для меня главная сенсация — вылет Казани. Хотя говорят про три сенсации, для меня победа «Трактора» на «Салаватом» такой не является. Сразу сказал, что у Челябинска больше шансов в этой дуэли. Я так видел, что максимум, на что были способны уфимцы в этом розыгрыше, — пройти первый раунд. Им и этого не удалось.
Думал, они соберутся. Хотя бы будет битва на этом этапе. У них не первый год такое, когда собирается мощный состав и не получается. В сезоне 2004/05 так же было, когда они привлекли игроков из НХЛ, собрали самый мощный в лиге состав, но ничего не выиграли, выбыли в первом раунде плей-офф», — цитирует «РБ Спорт» Кожевникова.
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