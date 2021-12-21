Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал последние трансферные новости из стана команды.

— В «Ак Барс» перешли два опытных канадских защитника. У вас есть понимание, кто из нынешнего состава перейдет в резерв?

— В хоккее нужно показывать себя каждый день, играть будет сильнейший. У нас в этом году иностранцы пропускали матчи, и дальше будет здоровая конкуренция. Но время непростое, впереди плей-офф, мы уже сталкивались с травмами, потому взяли шестерых легионеров, подстраховались.

— Насколько вы довольны в итоге подписанными иностранцами, и насколько завершена комплектация?

— Работа всегда будет идти, в каждой команде до 27 числа идут обсуждения. Мы надеемся, что опыт этих новых ребят нам поможет. В любом бизнесе есть попадания и промахи. Мы думаем, что все срастется, но это покажет только время, не хотелось бы гадать на кофейной гуще.

— Насколько большой проблемой будет вызов многих игроков из «Ак Барса» на Олимпиаду, учитывая возможный отказ НХЛ от участия?

— Мысль сейчас закралась — а будет вообще Олимпиада? Посмотрим, время покажет. Нам бы хотелось, чтобы нашу команду многие представляли на Олимпиаде, это большая честь для страны, и для самих ребят. Думаю, и Кэмпфер, и Уил поедут за свои сборные, если турнир состоится. Конечно, это определенная проблема, но что сделать? Мечта каждого игрока — попасть на Олимпиаду, а для меня как тренера самое главное, чтобы они вернулись без травм. Конечно, если предположить большой отток хоккеистов, будут сложности, но мы к ним привыкли, будем выходить из этого положения.

— На Дальний Восток кто-то из новичков поедет?

— Барберио точно поедет. Надеюсь, успеют и Демерс с Фером, но время непростое — надо успеть перед праздниками получить все документы. У посольств потом тоже будут перерывы, надо успеть сейчас это сделать. Так что, будем надеяться.