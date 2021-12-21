Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (2:3).

— Основная причина — плохо сыграли в атаке. Много контролировали шайбу, на ударные позиции выходили, но остроты перед воротами не было. Где-то пасы лишние отдавали, уходили в периметр. На ворота плохо шли, мало бросков было, — приводит слова тренера сайт бело-голубых.

— Два дня назад вы работали в штабе сборной на Кубке Первого Канала, сегодня уже в московском «Динамо». Насколько быстро удалось перестроиться?

— Быстро. Нормально все.

— Как оцените форму ребят, которые принимали участие в Евротуре?

— Несвежие, конечно, были. Тут ясно, что команда разношерстная была: кто-то много играл, кто-то — наоборот. Будем подводить к общему знаменателю.

— Каким образом?

— Отдых, тренировки, восстановление — все вместе. Здесь большой комплекс.