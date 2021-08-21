Лямся высказался о поражении «Салавата Юлаева» в «Зеленом дерби» с «Ак Барсом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал результат заключительного матча группового этапа Кубка чемпионов против «Ак Барса» (4:5).

«Сегодня был очень сложный матч. Нас ждал самый сильный соперник на турнире. Думаю, мы здорово провели первый период, мне понравилось, как мы вошли в игру. Стоит отметить, что у нас были проблемы с защитниками — выбыл Науменков. Плюс у нас была возможность забить в большинстве, но мы ей не воспользовались. После этого «Ак Барс» был в периоде как будто сильнее нас на две головы. Ключевой позитивный момент: действия нашей молодёжи, что они не сдавались, бились. У нас были хорошие возможности, чтобы вернуться в игру и сравнять счет — в концовке было большинство, но, к сожалению, не смогли им воспользоваться. В целом провели хорошее начало и концовку. Завтра снова играем.

У нас было сегодня много удалений — это проблема. Думаю, это связано с тем, что у нас мало игроков с достаточным опытом. Первый гол — случился неудачный отскок шайбы, а второй — хорошая реализация большинства от соперника», — цитирует Лямся официальный сайт «Ак Барса».

Матч состоялся в Казани на «Татнефть-Арене». Дубль оформил нападающий уфимцев Теему Хартикайнен.