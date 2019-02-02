Тренер "Спартака" Игорь Уланов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Ак Барса" (3:5) сообщил, что форвард Илья Зубов не играет из-за высокой температуры, а защитник Андрей Кутейкин может пропустить конец сезона КХЛ после операции.

– Илья Зубов не играет, потому что у него держится температура выше 37 градусов, пытаемся его реанимировать, – цитирует "РИА Новости" Уланова. – Кутейкин сделал операцию, в этом сезоне его можем уже не увидеть, сейчас точно сложно сказать.

Качели были, "Ак Барс" две ошибки наши использовал. В третьем периоде мы полетели отыгрываться и пропустили третий гол, потом пропустили в меньшинстве, и этот гол нас надломил. Но ребята не упали духом, и в конце были очень интересные шесть минут – все воспряли духом. Шанс был отыграться, мы играли "шесть на четыре".