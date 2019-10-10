Курт Фрэйзер: «Две победы подряд, на своем льду, это здорово»

Главный тренер «Куньлуня» Курт Фрэйзер подвел итог встречи с «Нефтехимиком» (2:1 ОТ).

— Это был выдающийся хоккейный матч. Бесспорно, самый быстрый, который мы провели в этом сезоне, — приводит слова тренера официальный сайт команды из Китая. — Очень зрелищный, очень увлекательный, и мы нашли возможность выиграть его. И то, что победу принес наш капитан, было потрясающе. Теперь все мы почувствуем себя лучше. Две победы подряд, на своем льду, это здорово. Очень важный успех с точки зрения сплочения команды после тяжелейшей выездной серии.

Приятно, что мы в обоих матчах открывали счет. Ну, а потом пошла такая игра, такая битва... Быстрый, отличный хоккей, здорово быть его частью. Ну, и, как я уже сказал, то, что именно наш лидер принес нам победу, делает ее особой.

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