«Куньлунь» обыграл «Сочи» в серии буллитов

«Куньлунь Ред Стар» победил «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в подмосковных Мытищах и завершилась в серии буллитов — 3:2 в пользу китайского клуба.

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал Джош Николлс. В основное время у «Куньлуня» отличились Кори Кейн и Брэндон Ип.

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«Куньлунь» (Пекин) — «Сочи» (Сочи) — 3:2 Б (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Бабенко — 1 (Николаев, Жабреев), 16:20 — 0:1. Феоктистов — 1, 20:57 — 0:2. Кейн — 2 (мен.), 23:37 — 1:2. Йип — 4 (бол., Вонг, Сквайрз), 34:24 — 2:2.

Победный буллит: Николлс.

Вратари: Лазушин (65:00) — Хелльберг (65:00).

Штраф: 8 — 2.

Броски: 18 (5+7+5+1) — 44 (8+14+16+6)

Судьи: Мочалов, Прокуратов.

11 сентября. Мытищи. Арена Мытищи. 328 зрителей.