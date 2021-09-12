Анттила — о победе над «Авангардом»: «Игроки «Йокерита» могут еще аккуратнее действовать с шайбой»
04:17
Форвард «Йокерита» Марко Анттила подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (3:2).
«Это был хороший матч с нашей стороны, мы добавили в игре в защите и в целом по структуре действий. У нас были хорошие переходы в атаку, уверен, что мы можем еще аккуратнее действовать с шайбой. Следующий наш матч с «Локомотивом», мы понимаем, что нам нужно также играть на максимуме, чтобы добиться успеха», — приводит слова Анттилы официальный сайт КХЛ.
После этого матча «Йокерит» с 6 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Авангард» с 6 очками — на пятой строчке на Востоке.
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