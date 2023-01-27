«Куньлунь» расторг контракт с нападающим Вереком

«Куньлунь» расторг контракт с нападающим Итаном Вереком, сообщает официальный сайт КХЛ.

В нынешнем регулярном чемпионате 31-летний форвард сыграл в 28 матчах и набрал 7 (3+4) очков.

В прошлом сезоне на его счету 15 (7+8) очков в 45 встречах за команду из Пекина.