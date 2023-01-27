Владимир Крикунов: «Я поддерживаю идею, чтобы худшие команды вылетали из КХЛ»
Заслуженный тренер России Владимир Крикунов рассказал, что думает об идее вылета худших команд из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Ввести систему вылета в КХЛ? Раньше в СССР же это было! Две последние команды играли с двумя первыми командами Первой лиги и разыгрывали места. Я сам так выходил с Минском, играли до мая месяца. Не надо делать сразу вылет из лиги, а делать вот такой переходной турнир. Пусть команды Высшей лиги, которые хотят в КХЛ, доказывают. Так будет справедливо. Вариантов много, что можно придумать. Я поддерживаю идею, чтобы худшие команды вылетали из КХЛ. Это было бы интересно! Мотивация у команд была бы сильной не попадать в эту зону», — цитирует Крикунова Legalbet.
Нынешняя система проведения лиги не подразумевает вылета команд. По итогам регулярного чемпионата первые восемь клубов Западной и Восточной конференций получают право участия в плей-офф, остальные — завершают сезон.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|56
|43
|13
|90
|2
|Локомотив
|56
|33
|23
|74
|3
|ЦСКА
|54
|34
|20
|74
|4
|Торпедо
|55
|35
|20
|74
|5
|Динамо М
|56
|32
|24
|73
|6
|Витязь
|55
|27
|28
|62
|7
|Спартак
|56
|25
|31
|57
|8
|Динамо Мн
|56
|22
|34
|56
|9
|Северсталь
|56
|22
|34
|56
|10
|Куньлунь
|56
|19
|37
|43
|11
|Сочи
|54
|6
|48
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сибирь
|56
|34
|22
|72
|2
|Ак Барс
|56
|31
|25
|71
|3
|Автомобилист
|55
|31
|24
|70
|4
|Металлург
|55
|30
|25
|69
|5
|Авангард
|55
|32
|23
|68
|6
|Сал. Юлаев
|56
|29
|27
|67
|7
|Адмирал
|55
|27
|28
|61
|8
|Нефтехимик
|56
|26
|30
|56
|9
|Барыс
|58
|25
|33
|56
|10
|Амур
|54
|25
|29
|56
|11
|Трактор
|56
|23
|33
|54
|27.01
|16:30
|
Авангард – Динамо М
|3 : 2 ОТ
|27.01
|16:30
|
Барыс – Трактор
|4 : 3
|27.01
|17:00
|
Автомобилист – Нефтехимик
|1 : 2
|27.01
|17:00
|
Металлург – Ак Барс
|2 : 3 ОТ
|27.01
|17:00
|
Сал. Юлаев – Северсталь
|4 : 1
|27.01
|19:00
|
Локомотив – СКА
|- : -
|27.01
|19:30
|
Сочи – Витязь
|- : -
|27.01
|19:30
|
ЦСКА – Амур
|- : -