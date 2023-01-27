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Сегодня, 19:32

Владимир Крикунов: «Я поддерживаю идею, чтобы худшие команды вылетали из КХЛ»

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Владимир Крикунов рассказал, что думает об идее вылета худших команд из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Ввести систему вылета в КХЛ? Раньше в СССР же это было! Две последние команды играли с двумя первыми командами Первой лиги и разыгрывали места. Я сам так выходил с Минском, играли до мая месяца. Не надо делать сразу вылет из лиги, а делать вот такой переходной турнир. Пусть команды Высшей лиги, которые хотят в КХЛ, доказывают. Так будет справедливо. Вариантов много, что можно придумать. Я поддерживаю идею, чтобы худшие команды вылетали из КХЛ. Это было бы интересно! Мотивация у команд была бы сильной не попадать в эту зону», — цитирует Крикунова Legalbet.

Нынешняя система проведения лиги не подразумевает вылета команд. По итогам регулярного чемпионата первые восемь клубов Западной и Восточной конференций получают право участия в плей-офф, остальные — завершают сезон.

Источник: https://legalbet.ru/news/krikunov-ya-podderzhivayu-ideyu-chtobi-hudshie-komandi/
Хоккей
КХЛ
Владимир Крикунов
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Западная конференция И В П О
1 СКА 56 43 13 90
2 Локомотив 56 33 23 74
3 ЦСКА 54 34 20 74
4 Торпедо 55 35 20 74
5 Динамо М 56 32 24 73
6 Витязь 55 27 28 62
7 Спартак 56 25 31 57
8 Динамо Мн 56 22 34 56
9 Северсталь 56 22 34 56
10 Куньлунь 56 19 37 43
11 Сочи 54 6 48 21
Восточная конференция И В П О
1 Сибирь 56 34 22 72
2 Ак Барс 56 31 25 71
3 Автомобилист 55 31 24 70
4 Металлург 55 30 25 69
5 Авангард 55 32 23 68
6 Сал. Юлаев 56 29 27 67
7 Адмирал 55 27 28 61
8 Нефтехимик 56 26 30 56
9 Барыс 58 25 33 56
10 Амур 54 25 29 56
11 Трактор 56 23 33 54
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27.01 16:30
Авангард – Динамо М
 3 : 2 ОТ
27.01 16:30
Барыс – Трактор
 4 : 3
27.01 17:00
Автомобилист – Нефтехимик
 1 : 2
27.01 17:00
Металлург – Ак Барс
 2 : 3 ОТ
27.01 17:00
Сал. Юлаев – Северсталь
 4 : 1
27.01 19:00
Локомотив – СКА
 - : -
27.01 19:30
Сочи – Витязь
 - : -
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ЦСКА – Амур
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