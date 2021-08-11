«Куньлунь» победил «Торпедо» из Усть-Каменогорска в предсезонном турнире

«Куньлунь» одержал победу над «Торпедо» из Усть-Каменогорска в матче Кубка президента Республики Казахстан.

Команда из Пекина выиграла со счетом 4:3.

Помимо «Куньлуня» и усть-каменогорского «Торпедо» в турнире участвуют «Барыс» и «Сарыарка».

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Кубок президента Республики Казахстан

«Торпедо» (Усть-Каменогорск) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:4 (1:2, 2:1, 0:1)

Голы: Локхарт (Челиос, П. Фу), 0:36 — 0:1. Петров (бол., Шитиков, Кучин), 7:30 — 1:1. П. Фу (бол., С. Фу, Локхарт), 12:52 — 1:2. Гренц (Петросян, Дерзаев), 28:54 — 2:2. Кейн (бол., Рич, Вонг), 30:53 — 2:3. Кучин (бол., Шитиков), 36:54 — 3:3. Йип (Кейн, Джо), 45:16 — 3:4.

Вратари: Нурек — Лазушин.

11 августа. Нур-Султан. «Барыс-Арена».