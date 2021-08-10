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Скабелка: «Увиделись с Шалуновым в день отъезда в Уфу, решили оставить его дома»

20:37
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Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал победу над «Северсталью» (4:1) на Кубке Республики Башкортостан.

«Для нас это первый матч в этом сезоне. Достаточно продолжительным был у нас тренировочный лагерь. Движением можем быть довольны, не всё у нас получалось в техническом плане, но остались довольны самоотдачей.

Когда увидим Шалунова в команде? Он проходил сборы, мы увиделись с ним в день отъезда в Уфу, прошел медосмотр, решили оставить его дома. Приходит в рабочее состояние, в Ярославле у нас осталась группа из 10 человек, мы оставили двух тренеров. Я думаю, этой недели ему хватит, чтобы подвести начальные моменты, чтобы он безболезненно влился в общую группу по приезду», — цитирует Скабелку сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/08/10/486476.html

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