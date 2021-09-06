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Два гола Червены принесли рижскому «Динамо» победу над «Куньлунем»

22:12
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Рижское «Динамо» в гостях переиграло «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Рижане на выезде взяли верх со счетом 6:5.

Дубль в составе победителей оформил нападающий Рудольф Червены.

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«Куньлунь» (Пекин) — «Динамо» (Рига) — 5:6 (1:1, 2:3, 2:2)

Голы: Челиос — 1 (С. Фу, Вонг), 0:29 — 1:0. Гормли — 1 (бол., Шинкарук, Тиивола), 14:35 — 1:1. Локхарт — 2 (бол., С. Фу, Фрэм), 20:13 — 2:1. Уэрек — 1 (бол., Сквайрз), 23:01 — 3:1. Червены — 2 (Гормли), 29:59 — 3:2. Озолс — 1, 36:06 — 3:3. Пуарье — 1 (бол., Гормли, Коррадо), 38:11 — 3:4. Червены — 3, 50:30 — 3:5. Елисеев — 2 (мен.), 52:57 — 3:6. Йип — 2, 57:00 — 4:6. Николлс — 1 (Челиос, Йип), 58:58 — 5:6.

Вратари: Лазушин (58:38 — 58:58, 59:07) — Маттссон (Маховски, 12:16).

Штраф: 6 — 14.

Броски: 30 (7+14+9) — 42 (15+18+9).

Судьи: Васильев, Кулев.

6 сентября. Мытищи. МУП «Арена Мытищи».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference

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Иван Шитик все материалы автора

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