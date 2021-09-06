Два гола Червены принесли рижскому «Динамо» победу над «Куньлунем»
Рижское «Динамо» в гостях переиграло «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Рижане на выезде взяли верх со счетом 6:5.
Дубль в составе победителей оформил нападающий Рудольф Червены.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Куньлунь» (Пекин) — «Динамо» (Рига) — 5:6 (1:1, 2:3, 2:2)
Голы: Челиос — 1 (С. Фу, Вонг), 0:29 — 1:0. Гормли — 1 (бол., Шинкарук, Тиивола), 14:35 — 1:1. Локхарт — 2 (бол., С. Фу, Фрэм), 20:13 — 2:1. Уэрек — 1 (бол., Сквайрз), 23:01 — 3:1. Червены — 2 (Гормли), 29:59 — 3:2. Озолс — 1, 36:06 — 3:3. Пуарье — 1 (бол., Гормли, Коррадо), 38:11 — 3:4. Червены — 3, 50:30 — 3:5. Елисеев — 2 (мен.), 52:57 — 3:6. Йип — 2, 57:00 — 4:6. Николлс — 1 (Челиос, Йип), 58:58 — 5:6.
Вратари: Лазушин (58:38 — 58:58, 59:07) — Маттссон (Маховски, 12:16).
Штраф: 6 — 14.
Броски: 30 (7+14+9) — 42 (15+18+9).
Судьи: Васильев, Кулев.
6 сентября. Мытищи. МУП «Арена Мытищи».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю