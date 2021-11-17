«Куньлунь» проиграл «Авангарду» и потерпел четвертое поражение подряд

«Куньлунь» уступил «Авангарду» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:4.

Поражение от омичей стало для китайской команды четвертым подряд.

«Куньлунь» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции с 17 очками в 29 матчах, «Авангард» занимает 5-ю строчку с 35 очками в 29 играх.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь» (Пекин) — «Авангард» (Омск) — 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)

Голы: Каски — 7 (бол., Цегларик, Толчинский), 26:11 — 0:1. Сошников — 1 (Готовец, Толчинский), 48:05 — 0:2. Челиос — 2, 48:45 — 1:2. Дедунов — 3 (Готовец, Жарков), 56:34 — 1:3. Грицюк — 9 (п.в., Найт), 58:22 — 1:4.

Вратари: Смит (57:46) — Грубец.

Штраф: 4 — 0.

Броски: 14 (8+3+3) — 35 (10+15+10).

Судьи: Беляев, Соин.

17 ноября. Мытищи. Арена Мытищи.