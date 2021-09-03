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Кулемин: «Салават Юлаев» находится сейчас в хорошей форме»

22:45
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Нападающий «Салавата Юлаева» Николай Кулемин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (5:1).

«Очень хорошая игра для нас, важно было начать чемпионат с победы. В большинстве и меньшинстве забили и не пропустили — это те моменты, которые решили исход матча. В первых играх всегда присутствует небольшая нервозность, у ребят много эмоций, все хотят хорошо войти в сезон, где-то эти эмоции перехлестывают, из-за этого было много удалений. Это полезно для команды — наиграли свои моменты в большинстве и меньшинстве. Стараюсь не читать прессу, выполняю свою работу, стараюсь приносить пользу команде, концентрируюсь на своей игре и подготовке. Лично я чувствовал себя на льду хорошо, да и сама наша команда свежа. Знаю, что ребята много работали, я присоединился к „Салавату Юлаеву“ не с самого начала предсезонки. Был хороший тренировочный процесс, уделяли много времени деталям — тому же большинству и меньшинству. Наша команда находится сейчас в хорошей форме», — цитирует Кулемина официальный сайт КХЛ.

В этой встрече Кулемин забросил 3 шайбы, став первой звездой встречи. У «Барыса» отличился Якоб Лилья.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/09/03/488551.html

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Александр Кравченко все материалы автора

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