Лямся: «У «СЮ» два сильных голкипера, Шарыченков будет получать игровое время»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (5:1).

"Всегда с нетерпением ждешь начала сезона, очень упорно работаешь на протяжении восьми недель. Первые матчи сезона всегда проходят непросто. Сегодня у ребят было много эмоций и желания. Мы заслужили эту победу. Ключевые моменты, которые я бы отметил, — это отличная игра Метсолы в воротах, наше меньшинство, плюс здорово смотрелись новички. Все четыре линии хорошо действовали. Очень хотели победить, от этого и большое количество удалений в игре.

Взяли Родиона Амирова на выезд. Он восстанавливается под присмотром докторов, через неделю ожидаем его увидеть на льду. Кулемин сегодня очень здорово помогал звену Кадейкина. Он хороший, опытный игрок, который приносит нам пользу. Что касается Шарыченкова, то он, конечно же, будет получать игровое время в сезоне. У нас два сильных голкипера. Игрой нашей молодежи сегодня я удовлетворен», — цитирует Лямся официальный сайт КХЛ.

Главным героем встречи стал нападающий Николай Кулемин, который оформил хет-трик в дебютном матче за уфимцев в КХЛ.