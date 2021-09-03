Хет-трик Кулемина помог «Салавату Юлаеву» в гостях обыграть «Барыс»

«Салават Юлаев» обыграл «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу уфимского клуба.

Главным героем встречи стал нападающий Николай Кулемин, который оформил хет-трик в дебютном матче за уфимцев в КХЛ.

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«Барыс» (Нур-Султан) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)

Голы: Кулемин — 1 (Кадейкин, Науменков), 8:49 — 0:1. Кулемин — 2 (бол., Плэтт), 37:20 — 0:2. Плэтт — 1 (Гранлунд, Маннинен), 39:58 — 0:3. Лилья — 1 (мен., Валк, Дитц), 45:33 — 1:3. Шмелев — 1 (бол., Башкиров, Кадейкин), 47:53 — 1:4. Кулемин — 3 (Кадейкин), 57:25 — 1:5.

Вратари: Бояркин — Метсола.

Штраф: 14 — 16.

Броски: 35 (17+6+12) — 28 (6+15+7).

Судьи: Гашилов, Наумов.

3 сентября. Нур-Султан. «Барыс-Арена».