Кулемин оценил игру «Динамо» в матче со «Спартаком»

Нападающий «Динамо» Вячеслав Кулемин считает, что начало сезона всегда выдается сложным. Московская команда проиграла вчера «Спартаку» (1:3), а ранее — «Авангарду (1:2).

— Неплохой матч мы провели, — цитируют «Известия» Кулемина. — Но начало сезона, две-три игры всегда получаются сумбурными. Мы еще не сыгрались, где-то не вышли из-под нагрузки. Но надеюсь, что в будущем будем выглядеть лучше. Вроде действуем нормально на льду, доминируем, но где-то расслабились и пропустили в меньшинстве. Такие моменты психологически серьезно влияют. Мы могли забивать гол, удваивать преимущество, делать счет 2:0 и спокойно доигрывать матч, вместо этого даем сравнять и проигрываем. Надо анализировать такие моменты и в следующих играх не допускать подобных ошибок.