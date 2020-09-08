КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Кулемин оценил игру «Динамо» в матче со «Спартаком»

07:24
Теги:

Нападающий «Динамо» Вячеслав Кулемин считает, что начало сезона всегда выдается сложным. Московская команда проиграла вчера «Спартаку» (1:3), а ранее — «Авангарду (1:2).

— Неплохой матч мы провели, — цитируют «Известия» Кулемина. — Но начало сезона, две-три игры всегда получаются сумбурными. Мы еще не сыгрались, где-то не вышли из-под нагрузки. Но надеюсь, что в будущем будем выглядеть лучше. Вроде действуем нормально на льду, доминируем, но где-то расслабились и пропустили в меньшинстве. Такие моменты психологически серьезно влияют. Мы могли забивать гол, удваивать преимущество, делать счет 2:0 и спокойно доигрывать матч, вместо этого даем сравнять и проигрываем. Надо анализировать такие моменты и в следующих играх не допускать подобных ошибок.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1058006/aleksei-fomin/v-menshinstve-i-ne-v-obide-spartak-vpervye-pobedil-v-sezone-kkhl

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир