Кулемин назвал самое яркое звено в своей карьере

Двукратный чемпион мира, российский нападающий магнитогорского "Металлурга" Николай Кулемин​ ​назвал тройку с форвардами Сергеем Мозякиным и Евгением Малкиным​ лучшей в своей карьере.

По итогам сезона-2012/13 Мозякин, Малкин и Кулемин получили приз "Лучшая тройка" КХЛ.

– Через два года у вас заканчивается контракт с "Металлургом". НХЛ – уже закрытая страница?

– Не могу пока сказать точно. Нужно играть здесь и сейчас. У нас высокие цели и задачи на этот сезон. Сейчас я полностью сконцентрирован на "Металлурге". А дальше – посмотрим.

– Через год возможен локаут. Увидим снова тройку Мозякин – Малкин – Кулемин? Это было лучшее звено, в котором вы играли?

– Безусловно, это звено – самое яркое в моей карьере. Во время локаута я получал огромное удовольствие, играя с этими ребятами. Было бы здорово сыграть снова вместе. (Алена Гребенькова)

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