Кугрышев: «Смолов тоже немножко удивлен тем, какие у «Лады» результаты»
Нападающий «Лады» Дмитрий Кугрышев рассказал, что форвард футбольного «Динамо» Федор Смолов удивлен результатам тольяттинской команды в этом сезоне.
«Да, все также [общаемся со Смоловым]. Мы постоянно на связи. Следит за игрой «Лады». Тоже немножко удивлен тем, какие у нас результаты. Не знаю, что он ждал (улыбается). Спросите у него. Но я ему тоже говорю, что рано удивляться, что еще посмотрим, как дела пойдут дальше», — цитируют «Известия» Кугрышева.
«Лада» в 12 матчах набрала 15 очков и занимает второе место в Восточной конференции КХЛ.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|13
|8
|5
|19
|2
|Лада
|12
|6
|6
|15
|3
|Ак Барс
|11
|7
|4
|15
|4
|Автомобилист
|12
|6
|6
|14
|5
|Сибирь
|11
|6
|5
|13
|6
|Сал. Юлаев
|11
|6
|5
|12
|7
|Трактор
|12
|5
|7
|12
|8
|Авангард
|10
|5
|5
|11
|9
|Амур
|11
|4
|7
|11
|10
|Барыс
|11
|3
|8
|10
|11
|Адмирал
|10
|3
|7
|8
|12
|Нефтехимик
|11
|3
|8
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|11
|9
|2
|19
|2
|Динамо М
|12
|9
|3
|18
|3
|Локомотив
|11
|8
|3
|16
|4
|Спартак
|12
|7
|5
|15
|5
|Сочи
|11
|7
|4
|14
|6
|СКА
|11
|6
|5
|12
|7
|Куньлунь РС
|13
|6
|7
|12
|8
|ЦСКА
|12
|5
|7
|11
|9
|Северсталь
|10
|5
|5
|11
|10
|Динамо Мн
|10
|4
|6
|9
|11
|Витязь
|12
|2
|10
|5
Результаты / календарь
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2.10
3.10
4.10
5.10
|30.09
|13:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|30.09
|14:00
|
Барыс – Сибирь
|- : -
|30.09
|15:00
|
Трактор – Спартак
|- : -
|30.09
|15:00
|
Автомобилист – Адмирал
|- : -
|30.09
|17:00
|
Северсталь – Локомотив
|- : -
|30.09
|17:10
|
Динамо Мн – Лада
|- : -
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