Кудашов рассказал об изменениях в игре СКА перед матчем с «Нефтехимиком»
Главный тренер СКА Алексей Кудашов перед матчем регулярного чемпионата против «Нефтехимика» отметил, что игроки его команды находятся в боевом расположении духа , сообщает пресс-служба клуба армейцев.
Встреча пройдет сегодня, 22 октября, на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге.
— Учли все ошибки, которые совершили в прошлых играх, — сказал Кудашов в интервью пресс-службе СКА, видео которого опубликовано в Twitter армейцев. — Постарались на тренировках их исправить. Сегодня будет уже другая команда. Игроки находятся в боевом настроении, понимают ситуацию. Возможно, что простому болельщику не будут заметны нововведения, но для игроков те моменты, которые не позволяли выиграть команде, мы постарались исправить.
«Моменты, которые не позволяли нам выиграть, мы постарались исправить».— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) October 22, 2019
Главный тренер СКА Алексей Кудашов рассказывает о подготовке к матчу против «Нефтехимика». pic.twitter.com/NaIoD8JzFQ