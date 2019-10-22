Кудашов рассказал об изменениях в игре СКА перед матчем с «Нефтехимиком»

Главный тренер СКА Алексей Кудашов перед матчем регулярного чемпионата против «Нефтехимика» отметил, что игроки его команды находятся в боевом расположении духа , сообщает пресс-служба клуба армейцев.

Встреча пройдет сегодня, 22 октября, на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге.

— Учли все ошибки, которые совершили в прошлых играх, — сказал Кудашов в интервью пресс-службе СКА, видео которого опубликовано в Twitter армейцев. — Постарались на тренировках их исправить. Сегодня будет уже другая команда. Игроки находятся в боевом настроении, понимают ситуацию. Возможно, что простому болельщику не будут заметны нововведения, но для игроков те моменты, которые не позволяли выиграть команде, мы постарались исправить.