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Сегодня, 02:06

Кудашов после поражения от «Локомотива» рассказал, что не получается у «Динамо» в этом сезоне

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение от «Локомотива» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Знатете, эта игра, как и игра против ЦСКА — для нас настоящий учебник, как играть правильно и терпеливо все шестьдесят минут. Где-то надо потерпеть, когда ты ведешь, играть на результат. Пока у нас не получается. Мы должны из этого учебника сделать выводы и двигаться дальше. Имели преимущество — забили один гол. Потеряли преимущество — пропустили три. А потом равная игра. Такие большие игры играются все шестьдесят минут. Травмы? У нас переломы. Уже пять переломов, люди под шайбы садятся, ломают руки-ноги. Планируем приглашать игроков из «Динамо» Санкт-Петербург», — цитирует пресс-служба лиги Кудашова.

«Локомотив» одержал пятую победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» проиграло третий матч подряд и опустилось на третье место.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/20/504156.html#game881481
Алексей Кудашов
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
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