Кудашов после поражения от «Локомотива» рассказал, что не получается у «Динамо» в этом сезоне
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение от «Локомотива» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Знатете, эта игра, как и игра против ЦСКА — для нас настоящий учебник, как играть правильно и терпеливо все шестьдесят минут. Где-то надо потерпеть, когда ты ведешь, играть на результат. Пока у нас не получается. Мы должны из этого учебника сделать выводы и двигаться дальше. Имели преимущество — забили один гол. Потеряли преимущество — пропустили три. А потом равная игра. Такие большие игры играются все шестьдесят минут. Травмы? У нас переломы. Уже пять переломов, люди под шайбы садятся, ломают руки-ноги. Планируем приглашать игроков из «Динамо» Санкт-Петербург», — цитирует пресс-служба лиги Кудашова.
«Локомотив» одержал пятую победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» проиграло третий матч подряд и опустилось на третье место.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|20
|18
|2
|37
|2
|Локомотив
|20
|13
|7
|29
|3
|Динамо М
|21
|13
|8
|29
|4
|ЦСКА
|19
|12
|7
|27
|5
|Торпедо
|20
|12
|8
|25
|6
|Витязь
|21
|10
|11
|24
|7
|Спартак
|21
|9
|12
|23
|8
|Северсталь
|21
|9
|12
|22
|9
|Динамо Мн
|20
|8
|12
|20
|10
|Куньлунь
|21
|8
|13
|19
|11
|Сочи
|19
|3
|16
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург
|20
|13
|7
|29
|2
|Автомобилист
|20
|14
|6
|29
|3
|Сал. Юлаев
|20
|12
|8
|27
|4
|Барыс
|20
|11
|9
|23
|5
|Ак Барс
|19
|9
|10
|22
|6
|Сибирь
|21
|10
|11
|22
|7
|Адмирал
|20
|9
|11
|20
|8
|Трактор
|21
|8
|13
|19
|9
|Нефтехимик
|20
|8
|12
|17
|10
|Авангард
|20
|7
|13
|16
|11
|Амур
|20
|6
|14
|15
|21.10
|12:30
|
Адмирал – Спартак
|- : -
|21.10
|16:30
|
Барыс – Металлург
|- : -
|21.10
|19:30
|
СКА – Куньлунь
|- : -
|21.10
|19:30
|
ЦСКА – Автомобилист
|- : -