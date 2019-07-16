Кубок Гагарина спустили в шахту. На глубину 400 м с ним отправился вратарь Сорокин

Голкипер ЦСКА Илья Сорокин привез главный трофей КХЛ на шахту "Распадская". Вратарь спустился вместе с чашей на 400 м. Кубок Гагарина впервые в истории побывал так глубоко под землей.

Как отмечает пресс-служба ЦСКА, горняки встретили чемпиона КХЛ-2018/19 аплодисментами. Они сфотографировались с ним на память и посвятили Сорокина в шахтеры.

Сегодня впервые в своей истории кубок Гагарина побывал глубоко под землёй. Илья Сорокин спустился вместе с ним на четырёхсотметровую глубину на шахте «Распадская». Горняки встретили аплодисментами известного хоккеиста, сфотографировались на память и посвятили Илью в шахтёры. pic.twitter.com/iRBX4aD79j — ХК ЦСКА Москва (@hccska) July 15, 2019