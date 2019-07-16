07:00 | Хоккей — КХЛ

Кубок Гагарина спустили в шахту. На глубину 400 м с ним отправился вратарь Сорокин

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Голкипер ЦСКА Илья Сорокин привез главный трофей КХЛ на шахту "Распадская". Вратарь спустился вместе с чашей на 400 м. Кубок Гагарина впервые в истории побывал так глубоко под землей.

Как отмечает пресс-служба ЦСКА, горняки встретили чемпиона КХЛ-2018/19 аплодисментами. Они сфотографировались с ним на память и посвятили Сорокина в шахтеры.

 

 

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