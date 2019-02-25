Кубок Гагарина-2019, первый раунд: расписание и результаты матчей

Все матчи первого раунда плей-офф КХЛ, четвертьфиналы конференций: расписание и результаты. Везде – московское время.

КХЛ. Кубок Гагарина-2019. Первый раунд

Западная конференция

ЦСКА (1) – Витязь (8)

Первый матч – 26 февраля, 19.30, Москва. Онлайн.

Второй матч – 28 февраля, 19.30, Москва. Онлайн.

Третий матч – 2 марта, 17.00, Подольск. Онлайн.

Четвертый матч – 4 марта, 19.30, Подольск. Онлайн.

Пятый, шестой и седьмой матчи – 6, 8 и 10 марта, если потребуется.

Счет в серии: 0-0.

СКА (2) – Спартак (7)

Первый матч – 26 февраля, 19.30, Санкт-Петербург. Онлайн.

Второй матч – 28 февраля, 19.30, Санкт-Петербург. Онлайн.

Третий матч – 2 марта, 17.00, Москва. Онлайн.

Четвертый матч – 4 марта, 19.30, Москва. Онлайн.

Пятый, шестой и седьмой матчи – 6, 8 и 10 марта, если потребуется.

Счет в серии: 0-0.

Локомотив (3) – ХК Сочи (6)

Первый матч – 4:3 ОТ. 25 февраля, 19.00, Ярославль.

Второй матч – 27 февраля, 19.00, Ярославль. Онлайн.

Третий матч – 1 марта, 19.30, Сочи. Онлайн.

Четвертый матч – 3 марта, 17.00, Сочи. Онлайн.

Пятый, шестой и седьмой матчи – 5, 7 и 9 марта, если потребуется.

Счет в серии: 1-0.

Йокерит (4) – Динамо М (5)

Первый матч – 25 февраля, 19.30, Хельсинки. Онлайн.

Второй матч – 27 февраля, 19.30, Хельсинки. Онлайн.

Третий матч – 1 марта, 19.30, Москва. Онлайн.

Четвертый матч – 3 марта, 17.00, Москва. Онлайн.

Пятый, шестой и седьмой матчи – 7, 9 и 11 марта, если потребуется.

Счет в серии: 0-0.

Восточная конференция

Автомобилист (1) – Трактор (8)

Первый матч – 26 февраля, 17.00, Екатеринбург. Онлайн.

Второй матч – 28 февраля, 17.00, Екатеринбург. Онлайн.

Третий матч – 2 марта, 15.00, Челябинск. Онлайн.

Четвертый матч – 4 марта, 17.00, Челябинск. Онлайн.

Пятый, шестой и седьмой матчи – 6, 8 и 10 марта, если потребуется.

Счет в серии: 0-0.

Барыс (2) – Торпедо (7)

Первый матч – 26 февраля, 16.30, Астана. Онлайн.

Второй матч – 28 февраля, 16.30, Астана. Онлайн.

Третий матч – 2 марта, 17.00, Нижний Новгород. Онлайн.

Четвертый матч – 4 марта, 19.00, Нижний Новгород. Онлайн.

Пятый, шестой и седьмой матчи – 6, 8 и 10 марта, если потребуется.

Счет в серии: 0-0.

Металлург (3) – Салават Юлаев (6)

Первый матч – 2:1 2ОТ. 25 февраля, 17.00, Магнитогорск.

Второй матч – 27 февраля, 17.00, Магнитогорск. Онлайн.

Третий матч – 1 марта, 17.00, Уфа. Онлайн.

Четвертый матч – 3 марта, 14.30, Уфа. Онлайн.

Пятый, шестой и седьмой матчи – 5, 7 и 9 марта, если потребуется.

Счет в серии: 1-0.

Авангард (4) – Ак Барс (5)

Первый матч – 25 февраля, 19.30, Балашиха. Онлайн.

Второй матч – 27 февраля, 19.30, Балашиха. Онлайн.

Третий матч – 1 марта, 19.00, Казань. Онлайн.

Четвертый матч – 3 марта, 17.00, Казань. Онлайн.

Пятый, шестой и седьмой матчи – 5, 7 и 9 марта, если потребуется.

Счет в серии: 0-0.

Континентальная хоккейная лига: все о турнире, таблицы регулярного чемпионата и результаты матчей, сетка и расписание игр плей-офф