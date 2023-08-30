«Сибирь» подписала обладателя Кубка Гагарина Прохоркина
«Сибирь» подписала нападающего Николая Прохоркина. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 29-летним игроком рассчитано до 30 апреля 2024 года.
Ранее «СЭ» сообщал, что новосибирская команда заинтересована в подписании Прохоркина.
В КХЛ хоккеист играл за ЦСКА, «Салават Юлаев», СКА, «Металлург» и «Авангард». Всего в лиге на его счету 506 матчей и 283 (135+148) очка.
Также у форварда есть опыт игры за океаном в команде «Лос Анджелес Кингз» (2019/20). Он провел в НХЛ 43 матча и набрал 14 очков (4+10).
Прохоркин — победитель Кубка Карьяла, обладатель Кубка Гагарина (2017) и олимпийский чемпион (2018).
Источник: ХК Сибирь
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