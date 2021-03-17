Крылов стремится привести «Авангард» к Кубку Гагарина

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал, что его главная цель в спорте — это привести клуб к победе в Кубке Гагарина и вернуться на родную арену в Омск.

«Есть к чему стремиться: в спорте — выиграть кубок Гагарина, построить «Арену». Сейчас мы строим «Арену Омск», она точно останется как наследие. Плюс компании, которые будут работать, даже когда я уйду», — сказал Крылов в интервью G-drive.online.

Также руководитель сравнил работу в бизнесе и хоккее:

«С точки зрения выстраивания бизнес-процесса, нацеленности на результат хоккей и бизнес, конечно, похожи. И там, и там результат во главе угла. Если мы говорим про «Авангард», результат — это первое, что всех интересует. Если мы говорим про развитие детско-юношеского хоккея, строительство академии, развитие молодых ребят, то процесс. В бизнесе тоже есть вещи, связанные с результатом: тонны, литры, рубли. А есть связанные с процессом, например построение команды с корпоративной культурой, основанной на сотрудничестве. Они очень влияют и на результат», — сказал Крылов.