Воробьев рассказал о состоянии травмированного Яковлева

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал возможность участия в первом матче полуфинала Восточной конференции против «Авангарда» защитника Егора Яковлева.

Игрок получил травму в первом матче серии с «Барысом» (4-2) и больше не появлялся на льду.

— До конца решение еще не принято. Его состояние лучше, но решение мы примем позднее, — сказал Воробьев.

Первый матч серии состоится завтра, 18 марта, в Балашихе. Начало игры — в 19:30 (время московское).

(Артур Хайруллин)