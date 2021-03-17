Воробьев рассказал о состоянии травмированного Яковлева
10:16
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал возможность участия в первом матче полуфинала Восточной конференции против «Авангарда» защитника Егора Яковлева.
Игрок получил травму в первом матче серии с «Барысом» (4-2) и больше не появлялся на льду.
— До конца решение еще не принято. Его состояние лучше, но решение мы примем позднее, — сказал Воробьев.
Первый матч серии состоится завтра, 18 марта, в Балашихе. Начало игры — в 19:30 (время московское).
(Артур Хайруллин)
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