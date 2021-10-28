Председатель совета директоров «Авангарда» рассказал, будут ли Хартли менять на Гренберга

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов в интервью «СЭ» прокомментировал о возможности приглашения в клуб Рикарда Гренберга, который тренирует швейцарский «Цюрих».

— Я прекрасно знаю, кто такой Гренберг и что он собой представляет как специалист, — отметил Крылов. — Но за все время, пока являюсь председателем совета директоров «Авангарда», его фамилия в качестве возможного тренера команды никогда нами не обсуждалась. Я ответственно заявляю, что смена главного тренера в наши планы не входит. Боб Хартли, как и менеджмент клуба, заслужил кредит доверия своими прошлогодними успехами. И с моей стороны, и со стороны болельщиков.

Конечно, мы все недовольны результатами и игрой команды на старте сезона. И руководство, и тренерский штаб, и болельщики, и сами хоккеисты. Ровно поэтому я постоянно нахожусь на связи с генеральным менеджером Алексеем Волковым, а тот ежедневно контактирует с тренерским штабом. Работа ведется, никто не сидит и не наблюдает спокойно за тем, что происходит на льду. Что из этой работы получится — увидим после окончания сезона. Тогда все обсудим и уже будем принимать дальнейшие решения. Сейчас все находятся в одной лодке.

Будет ли «Авангард» менять тренера? Отвечает главный человек клуба