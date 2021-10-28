Крылов рассказал о трансферной политике «Авангарда»

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов в интервью «СЭ» рассказал об отношении главного тренера Боба Хартли к трансферной политике клуба.

— Мне кажется, что здесь были какие-то трудности с переводом. Конечно, Боб не занимается поиском игроков. Это работа генерального менеджера. Но все финальные решения проходят процесс согласования со всем тренерским штабом, в том числе и с Хартли. Я уже несколько раз говорил, что у нас сложилась эффективная схема взаимодействия с менеджментом и главным тренером клуба. Есть генеральный менеджер, который согласовывает стратегию развития команды со мной и советом директоров. Есть тренерский штаб, который работает в тесном контакте с генеральным менеджером. Повторюсь, мы здесь в одной лодке.

Будет ли «Авангард» менять тренера? Отвечает главный человек клуба