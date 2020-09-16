Крылов опроверг, что Ковальчук может перейти в «Авангард»

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов в интервью обозревателю «СЭ» Михаилу Зислису в эфире в официальной группе «Ястребов» ВКонтакте рассказал о шансах подписать нападающего Илью Ковальчука.

— Илья Ковальчук сосватал Боба Хартли в «Авангард». Насколько реален вариант появления Ильи в вашей команде?

— Никто не сватал к нам Боба. После Копенгагена я позвонил Илье и поинтересовался, что это за тренер. Тот дал мне положительные рекомендации. На этом все. Что касается самого Ковальчука в «Авангарде», он явно дал всем понять, что хочет играть в Северной Америке и не смотрит в сторону КХЛ.

— Допустим, его не устроят условия за океаном, и он все-таки решит вернуться, а денег у клуба на него уже не будет. Как решать этот вопрос? Ведь вы были одним из тех, кто голосовал за 900 миллионов.

— Как я уже сказал, Илья останется в Северной Америке. Что касается потолка, все вполне справедливо. Не интересно играть, когда у тебя на столе 200 рублей, а у соперника 100.