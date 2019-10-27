В ближайшие дни в КХЛ состоятся несколько матчей. Выделим два: в воскресенье, 27 октября в Балашихе в 17.00 встретятся «Авангард» и ЦСКА, а в Минске в 17.10 сыграют местное «Динамо» и «Салават Юлаев». О самых интересных ставках на эти игры рассказывает журналист «СЭ» Павел Климовицкий.

«Авангард» — ЦСКА: победа армейцев в основное время

— Поражение ЦСКА — уже событие для этого сезона КХЛ. После неудачи против «Йокерита», да еще и без забитых голов, москвичи будут мотивированы вдвойне, потому что в стартовой игре чемпионата они уступили как раз «Авангарду». Дело до овертайма точно не дойдет.

Коэффициент БК «Лига Ставок» на победу ЦСКА в основное время — 1,95

«Динамо» Минск — «Салават Юлаев»: победа уфимцев в основное время

— После хорошего старта минчане выдохлись — легионеры уже не тащат так круто, а своя молодежь пока не готова решать задачи на уровне КХЛ. «Салават» не то чтобы блистает яркой игрой, но за две последние недели одолел и самого принципиального соперника — «Ак Барс», и главную сенсацию сезона — «Витязь», причем дважды. Крупного счета, конечно, не будет, но гости победят с разницей в одну-две шайбы после трех периодов.

Коэффициент БК «Лига Ставок» на победу «Салавата Юлаева» в основное время — 1,80

Ставки для экспресса: фора «0» для ЦСКА, «Динамо» и «Салават» забросят не меньше четырех шайб

— ЦСКА, как я уже говорил выше, фаворит — шансы на то, что армейцы проиграют два матча подряд в основное время, совсем невелики. А «Динамо», несмотря на не самый сильный состав, играет в относительно результативный, насколько это позволяют его возможности, хоккей. Если уж не забьет много, то пропустит. Пять шайб в игре в Минске будет.

Коэффициент БК «Лига Ставок» на фору «0» ЦСКА — 1,46

Коэффициент БК «Лига Ставок» на «Тотал» больше 4 в матче «Динамо» — «Салават Юлаев» — 1,45

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