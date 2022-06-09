Вратарь Кульбаков перейдет в «Торпедо»

Как стало известно «СЭ», белорусский вратарь Иван Кульбаков покинет московское «Динамо». Новым клубом 25-летнего белорусского хоккеиста станет «Торпедо».

В сезоне-2021/22 Кульбаков в общей сложности провел 4 матча в регулярном чемпионате КХЛ при проценте отраженных бросков — 92,1.

Ранее Кульбаков выступал за «Сочи».