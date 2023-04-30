Крикунов считает, что сборная России будет участвовать в чемпионате мира уже в следующем году

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мыслями о сроках возвращения национальной команды на международные турниры.

«Думаю, мы будем участвовать в чемпионате мира уже в следующем году. У них не останется причин не допускать нашу сборную. Тем более сборная России всегда приносит рейтинги как на чемпионате мира, так и на Олимпиаде. Без нас эти турниры не могут быть общепризнанными. То, что сейчас происходит — это дикость и стыд всему международному хоккейному сообществу», — приводит Sport24 слова Крикунова.

В феврале 2022 года совет ИИХФ отстранил сборные России и Белоруссии от международных турниров на неопределенный срок. В мае отстранение продлили на 2023 год.

ЧМ-2023 пройдет 18-28 мая в Риге и Тампере.