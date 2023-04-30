Шведский нападающий Лилья покинет московское «Динамо»

Как стало известно «СЭ», шведский нападающий Якоб Лилья с большой долей вероятности покинет московское «Динамо».

Контракт игрока с клубом действует до 30 апреля 2024 года.

29-летний швед в минувшем сезоне провел 52 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 27 (13+14) очков, а также 4 (1+3) балла в шести встречах плей-офф.