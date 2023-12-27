Крикунов поделился мнением о переходе Прохоркина из «Сибири» в «Авангард»
Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов отреагировал на переход нападающего Николая Прохоркина из «Сибири» в «Авангард» за денежную компенсацию.
«В чем логика этой сделки? Черт его знает, что там руководство придумало. Сибиряки уже уверены, что вышли в плей-офф. Странно, что они решили отдать своего лидера. Наверное, что-то под этим есть, о чем мы не знаем. Но обычно так никто не делает. Нам только стоит догадываться, что Фастовский придумал. Он опытный менеджер, старый змей», — цитирует Крикунова Legalbet.
В нынешнем сезоне форвард провел 39 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 23 (8+15) очка.
Прохоркин уже выступал за омский клуб. В сезоне-2021/22 Николай отыграл за «Авангард» 41 матч в регулярке (10+11) и провел 13 матчей в плей-офф (5+2).
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