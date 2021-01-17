Крикунов — о поражении от «Сибири»: «Все у нас не так. Забиваем первые и в концовке периода пропускаем»
Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал поражение от «Сибири» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:4 Б).
— Мы предупреждали, что «Сибирь» будет биться за плей-офф. Но все у нас не так. Забиваем первые и в концовке периода пропускаем. В овертайме не создали ничего. Буллиты, как видите, играем не очень хорошо, — приводит слова тренера сайт бело-голубых.
— Насколько ли довольны игрой Гарипова?
— Ошибок вратаря не было. Все защитники придумали.
— Не казалось, что от него веяло неуверенностью?
— Я не думаю, что так это было, мы бы сами почувствовали. Наша оборона спала рядом с игроками противника.
— Тарасов четыре раза бил буллиты, он сам или вы его поставили?
— Я его поставил.
Дополнительная информация:
https://dynamo.ru/news/140123-vladimir_krikunov____nasha_oborona_spala__
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