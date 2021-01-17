Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал поражение от «Сибири» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:4 Б).

— Мы предупреждали, что «Сибирь» будет биться за плей-офф. Но все у нас не так. Забиваем первые и в концовке периода пропускаем. В овертайме не создали ничего. Буллиты, как видите, играем не очень хорошо, — приводит слова тренера сайт бело-голубых.

— Насколько ли довольны игрой Гарипова?

— Ошибок вратаря не было. Все защитники придумали.

— Не казалось, что от него веяло неуверенностью?

— Я не думаю, что так это было, мы бы сами почувствовали. Наша оборона спала рядом с игроками противника.

— Тарасов четыре раза бил буллиты, он сам или вы его поставили?

— Я его поставил.