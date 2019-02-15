Крикунов - о мотивации игроков "Динамо": "У нас есть таблетки, которые ускоряют"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов рассказал, с помощью чего он собирается мотивировать команду на оставшиеся матчи регулярного чемпионата. Сегодня бело-голубые уступили "Сочи" (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Было ясно, что "Сочи" борется за плей-офф. Говорили игрокам, предупреждали, что будет сложно, тяжело, - заявил Крикунов. - Но все равно мы пропустили первый гол. Потом долго отыгрывались, вроде бы, отыгрались. Казалось бы, остаавалось играть две минуты и сорок секунд, но все равно пропустили. Немножко не разобрались у своих ворот, спасали, ложились под этот бросок. В овертайме же Шипачев клюшку потерял, эти вышли неготовые. Три раза дали бросить. О чем думали? О завтрашнем выходном?

- Турнирное положение "Динамо" уже не поменяется. Нет ли опасений, что команду будет трудно настроить на оставшиеся матчи?

- Есть такое. Но у нас есть таблетки, которые ускоряют.

- Может быть, уже стоит начать подготовку к плей-офф?

- Так мы ее и начали. У нас сегодня не было Миронова, который приехал из сборной. Чайковски в не очень хорошем состоянии...

- До матча в кругах болельщиков ходила информация, что существует договоренность, согласно которой, “Сочи” победит в овертайме. Совпадение?

- Конечно, все получилось похожим на это. Все может быть

- После паузы на Евротур вы говорили, что на сборниках скажется именно третий матч. Так и получилось?

- Оно так и есть. Я знаю, в каком состоянии сборники приезжают. Две игры они еще играют. Это еще Кагарлицкого не было.

- Как дела у Аслана Раисова, насколько у него серьезная травма?

- У него нет сотрясения, но нос сломали. Сыграет ли он в ближайших матчах? Посмотрим, как он будет сейчас себя чувствовать.

- Ожидаете ли до конца регулярки возвращения в строй Даниила Тарасова?

- Тарасов работает, я думаю, что он сам попросится.

- Дадите ли в ближайших трех матчах игровую практику ребятам из ближайшего резерва?

- Я думаю, что еще одну игру мы сыграем в приблизительно таком составе, а последние два матча будем играть в полном. (Владислав Уткин)