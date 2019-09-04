Крэйг Мактавиш: «Плохое начало сезона»

Главный тренер «Локомотива»? Крэйг Мактавиш прокомментировал поражение от «Спартака» (2:5) в матче регулярного сезона КХЛ.

— Я думаю, что это наша не лучшая игра, хоть и начали первый период хорошо — это был наш лучший период в игре, — цитирует официальный сайт «Локомотива» Мактавиша. — Но в целом — плохое начало сезона, и много вещей, над которыми нам надо поработать.

— Что сломалось в игре команды после первого периода? Почему не взяли тайм-аут, когда вас, в общем-то, переиграли за пять минут?

— Во втором периоде вся наша игра опустилась вниз, ничего не получалось. Мы не думали брать тайм-аут, потому что он нам нужен был дальше. Думали, что сможем вытащить игру. Я не думал, что тайм-аут в этот момент нам поможет.

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