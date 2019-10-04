Крэйг Мактавиш: «Моя главная ошибка? Даже не знаю... Ни одной идеи»

Бывший главный тренер «Локомотива» Крэйг Мактавиш в интервью «СЭ» признался, что ему не о чем сожалеть. 24 сентября он был отправлен в отставку.

— В чем ваша главная ошибка?

— Моя главная ошибка? Даже не знаю... Ни одной идеи. Мне особо не о чем сожалеть. Более того — я вообще ни о чем не сожалею. Единственное — результатов не было, но мы были на правильном пути, и с точки зрения именно работы тренерского штаба все было нормально. Старт не задался. Проиграли первых два матча. И к моменту увольнения у нас было меньше 50 процентов очков. Но... в общем, все уже закончилось. Что уж теперь. (Игорь Еронко)

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