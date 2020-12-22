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Кравец: «Вдохновило возвращение на трибуны болельщиков, эта победа над «Йокеритом» для них»

04:19
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Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (2:1).

«Игра сложилась нелегко, но нас вдохновило в первую очередь то, что на трибуны вернулись болельщики. Эта победа для них. Если говорить об игре — первый период получился не очень хорошим с нашей стороны, второй отыграли уже здорово, реализовали свои моменты, а в третьем хорошо действовали в обороне. Единственное замечание — надо забивать, когда есть моменты. А их было предостаточно. Хорошо, что выстояли и победили, очки сейчас очень нужны», — приводит слова Кравца официальный сайт КХЛ.

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