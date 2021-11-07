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Кравец: «Проиграли «Локомотиву» полтора периода, нас смяли»

21:47
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Главный тренер «Амура» Михаил Кравец прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (4:3 Б).

«Очень тяжелая игра для нас. Проиграли «Локомотиву» полтора периода, нас смяли, проигрывали единоборства, много индивидуальных ошибок допускали, поэтому были пропущены голы. Но все-таки с середины второго периода ребята нашли в себе силы, добавили в движении, перестали терять шайбу в средней зоне, забрасывали ее, выигрывали единоборства, в связи с чем с чем забили первый год, который нас воодушевил. В третьем периоде договорились бороться за победу и на характере ребята вытащили игру. Буллиты — это мастерство, сегодня мы проявили его и победили. Благодарю команду, очень приличный матч. Для хоккея сердце, характер, душа — это очень важно, все молодцы.

За счет чего отыгрались? В первую очередь — характер, ребята не опускают руки и продолжают правильно выполнять работу», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/11/07/492343.html

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Иван Шитик все материалы автора
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