Кравец остался доволен игрой «Витязя» в матче с «Барысом»

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (2:3 ОТ).

— Во-первых, «Барыс» с победой. У нас в этой игре не все получалось, — цитирует тренера официальный сайт «Барыса». — Но ребята молодцы, боролись до конца. Хорошее было начало, тяжелое. Я считаю, играли против сильной команды. Хороший результат, в поездке мы взяли одно очко, поэтому благодарен ребятам, что до конца отборолись. Будем двигаться дальше, у нас еще две игры в поездке.

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