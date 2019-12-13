Кравцов официально покинул «Трактор»

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов возвращается в Северную Америку, в «Рейнджерс», сообщает официальный сайт челябинцев. Клуб из Нью-Йорка воспользовался пунктом договора, согласно которому он может вернуть форварда в любой момент. В КХЛ права на Виталия Кравцова остаются у «Трактора».

Коллектив хоккейного клуба желает нападающему спортивных успехов, результативности и здоровья на пути к достижению всех поставленных целей. Сам Виталий Кравцов попрощался с клубом, партнерами по команде и болельщиками в социальных сетях.

После возвращения в Континентальную хоккейную лигу форвард провел за «Трактор» 11 матчей, отметился 3 (2+1) очками, а также провел 3 игры в ВХЛ за «Челмет», набрал 2 (0+2) очка.

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