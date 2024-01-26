Трансляция игры КХЛ «Локомотив» — «Динамо» Мн в Кинопоиске начнется в 18.45

26 января «Локомотив» в Ярославле на «Арене-2000» примет минское «Динамо» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Локомотив» — «Динамо» Минск в прямом эфире будет доступна для зрителей с подпиской на онлайн-сервис Кинопоиск и на официальном сайте КХЛ. Начало — в 18.45 мск.

Следить за ключевыми событиями встречи регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Динамо» Мн можно с помощью матч-центра «СЭ».

«Локомотив» тренера Игоря Никитина занимает первое место с 76 очками в турнирной таблице Западной конференции после 54 встреч. «Динамо» Дмитрия Квартальнова находится на восьмой строчке на «Западе» с 53 баллами после 54 матчей.

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