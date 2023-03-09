Кожевников заявил, что КХЛ не может удержать лучших хоккеистов от переезда в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал ход первого раунда плей-офф КХЛ.

«Не могу выделить какую-то одну серию в плане интереса. Жаль, матчи в одно время показывают. Но все дуэли интересные. Даже в серии СКА — «Динамо», смотрите, какая борьба. Я думаю, Минск, конечно, не выдержит, но сегодня очень интересная игра в Петербурге. И «Динамо» с «Торпедо» — хорошая серия. Вот, пожалуй, ее можно отметить. Там столкновение стилей, две интересные команды. Говорили, дескать, посмотрим, как Игорь Ларионов против «Динамо» будет играть. Вот они играют: уже 2-2 в серии. Команды подравнялись? Конечно. На это повлиял потолок зарплат. Не все уже «помещаются» в одном клубе, уходят в другой. Люди понимают: жизнь в хоккее не вечная, надо зарабатывать, пока есть возможность — потом, черт его знает, что будет. Сушинский сказал, что уровень зрелищность КХЛ падает? Ну ничего нового он не открыл. Индивидуально сильных игроков, тех, на кого ходит народ, в КХЛ почти нет — они уезжают в НХЛ. Хотят попробовать себя в сильнейшей лиге. Мы же ничего не можем сделать для того, чтобы их удержать. Поэтому зрелищная сторона нашего хоккея страдают. Зато есть увлекательный сюжет», — приводит слова Кожевникова «РБ Спорт».